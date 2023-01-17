Соловьева (Яндальцева) Анастасия Генасимова
Место рождения
Дата рождения1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874 ст.
Отец: Яндальцев Герасим Лаврентьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902 ст.
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Соловьев Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
1907 ст.
Сын: Соловьев Иоанн Дмитриевич
Отец ребёнка: Соловьев Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьев Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Соловьев Дмитрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно