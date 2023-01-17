Соловьева (Яндальцева) Анастасия Генасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Яндальцева) Анастасия Генасимова

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Место рождения

Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874 ст.

Отец: Яндальцев Герасим Лаврентьевич

Мать: не указана

Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1902 ст.

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Соловьев Дмитрий Александрович

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1907 ст.

Сын: Соловьев Иоанн Дмитриевич

Отец ребёнка: Соловьев Дмитрий Александрович

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Соловьев Дмитрий Александрович

Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Дмитрий Александрович

Смерть
Неизвестно
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