Александр Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

01.01.1850

Пол

Мужской

Добавил:

ЯШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Матвей Архипов

Мать: Марфа Захарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Краснов Феоктист Александров

Мать ребёнка: Анисия Ивановна

Лубяны, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.02.1830 ст.

Сын: Иван Александрович

Мать ребёнка: Анисия Ивановна

Рождение ребёнка
19.06.1834 ст.

Сын: Краснов Илья Александрович

Мать ребёнка: Анисия Ивановна

Лубяны, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
01.01.1850
Лубяны, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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