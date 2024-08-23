Александр Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смерти01.01.1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Матвей Архипов
Мать: Марфа Захарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Краснов Феоктист Александров
Мать ребёнка: Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
20.02.1830 ст.
Сын: Иван Александрович
Мать ребёнка: Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
19.06.1834 ст.
Сын: Краснов Илья Александрович
Мать ребёнка: Анисия Ивановна
Смерть
01.01.1850