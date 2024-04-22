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Утюпин Петр Григорьев

Место рождения

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1694 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Утюпин Григорий Ефтифеев

Мать: не указана

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.236 об, 237 25 лет в 1748 году.
Рождение ребёнка
1745

Сын: Утюпин Иван Петров

Мать ребёнка: не указана

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.236 об, 237 3 года в 1748 году.
Смерть
Неизвестно
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