Утюпин Петр Григорьев
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Утюпин Григорий Ефтифеев
РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.236 об, 237 25 лет в 1748 году.
Рождение ребёнка
1745
Сын: Утюпин Иван Петров
РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.236 об, 237 3 года в 1748 году.
Смерть
Неизвестно