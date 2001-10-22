Павлов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1921
Дата смерти22.10.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1921
Отец: Павлов Никифор
Мать: Павлова Васена
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1948
Мать ребёнка: Павлова (Шикинова) Мария
Рождение ребёнка
18.11.1953
Мать ребёнка: Павлова (Шикинова) Мария
Рождение ребёнка
30.12.1954
Дочь: Тропина (Павлова) Татьяна
Мать ребёнка: Павлова (Шикинова) Мария
Смерть
22.10.2001