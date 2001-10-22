Павлов Иван 03.04.1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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Павлов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1921

Дата смерти

22.10.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1921

Отец: Павлов Никифор

Мать: Павлова Васена

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1948

Сын: Павлов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Павлова (Шикинова) Мария

Рождение ребёнка
18.11.1953

Сын: Павлов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Павлова (Шикинова) Мария

Рождение ребёнка
30.12.1954

Дочь: Тропина (Павлова) Татьяна

Мать ребёнка: Павлова (Шикинова) Мария

Смерть
22.10.2001

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