Быкова-Люлюкина Дарья Корнеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.09.1852 ст.
Сын: Быков-Люлюкин Петр Васильевич
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Василий Гордеевич
Рождение ребёнка
27.07.1857 ст.
Сын: Быков-Люлюкин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Василий Гордеевич
Рождение ребёнка
01.01.1859 ст.
Дочь: (Быкова-Люлюкина) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Василий Гордеевич
Рождение ребёнка
11.03.1862 ст.
Сын: Быков-Люлюкин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Василий Гордеевич
Смерть
Неизвестно