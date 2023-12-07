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Быкова-Люлюкина Дарья Корнеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков-Люлюкин Василий Гордеевич

Рождение ребёнка
28.09.1852 ст.

Сын: Быков-Люлюкин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Василий Гордеевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.07.1857 ст.

Сын: Быков-Люлюкин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Василий Гордеевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.01.1859 ст.

Дочь: (Быкова-Люлюкина) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Василий Гордеевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.03.1862 ст.

Сын: Быков-Люлюкин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Василий Гордеевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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