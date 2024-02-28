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(Панова) Марина Яковлевна
(Панова) Марина Яковлевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1843
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Панов Яков Тимофеев
1811 г.р.
Мать
Агафья
1818 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец:
Панов Яков Тимофеев
Мать:
Агафья
Смерть
Неизвестно
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