(Панова) Марина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Панова) Марина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1811 г.р.

Мать

1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Панов Яков Тимофеев

Мать: Агафья

Смерть
Неизвестно
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