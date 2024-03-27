Зинатуллина Сания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинатуллина Сания

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зинатуллин Ахнаф Махмутович

Отец ребёнка: Зинатуллин Махмут

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зинатуллин Махмут

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зинатуллин Анас Махмутович

Отец ребёнка: Зинатуллин Махмут

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зинатуллина) Фания Махмутовна

Отец ребёнка: Зинатуллин Махмут

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зинатуллин Махмут

Смерть
Неизвестно

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