Сехова (Куртыгина) Анна Костантиновна
Место рожденияАнастасово.Чувашской АССР
Дата рождения1933
Дата смерти1997
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Куртыгин Константин Васильевич
Мать: Куртыгина Агафья
Анастасово.Чувашской АССР
Рождение ребёнка
27.09.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сехов Борис
Рождение ребёнка
1956
Отец ребёнка: Сехов Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сехов Борис
Смерть
1997
Похороны
Неизвестно
г.Чебоксары