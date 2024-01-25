Сехова (Куртыгина) Анна Костантиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сехова (Куртыгина) Анна Костантиновна

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Место рождения

Анастасово.Чувашской АССР

Дата рождения

1933

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Куртыгин Константин Васильевич

Мать: Куртыгина Агафья

Анастасово.Чувашской АССР
Рождение ребёнка
27.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сехов Борис

Рождение ребёнка
1956

Сын: Сехов Сергей Борисович

Отец ребёнка: Сехов Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сехов Борис

Смерть
1997
Похороны
Неизвестно
г.Чебоксары
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