Попова (Швецова) Римма Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Швецова) Римма Андреевна

Место рождения

Дагестан поселок Красный Ногаец

Дата рождения

16.03.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1940

Отец: Швецов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чупеева (Попова) Анна Павловна

Отец ребёнка: Попов Павел Павлович

Рождение ребёнка
06.11.1981

Сын: Попов Станислав Павлович

Отец ребёнка: Попов Павел Павлович

Смерть
Неизвестно

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