Попова (Швецова) Римма Андреевна
Место рожденияДагестан поселок Красный Ногаец
Дата рождения16.03.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1940
Отец: Швецов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чупеева (Попова) Анна Павловна
Отец ребёнка: Попов Павел Павлович
Рождение ребёнка
06.11.1981
Отец ребёнка: Попов Павел Павлович
Смерть
Неизвестно