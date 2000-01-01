Шугуров Яков Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1904 ст.
Мать ребёнка: Шугурова Ксения Петровна
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви Феодосии.
Место жительства
1904 ст.
На 1904 год - крестьянин села Ивановка Алатырского уезда и волости Симбирской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шугурова Ксения Петровна
Смерть
Неизвестно