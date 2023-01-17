Послова Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Послова Елена Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1970

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1970

Отец: Мусимович Григорий Ильич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Послов Павел

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Послова Анна Александровна

Отец ребёнка: не указан

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