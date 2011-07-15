Паршин Владимир Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паршин Владимир Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1955

Дата смерти

15.07.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.11.1976

Дочь: Моргунова (Паршина) Марина Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.06.1982

Сын: Паршин Роман Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
15.07.2011

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