Паршин Владимир Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1955
Дата смерти15.07.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.11.1976
Дочь: Моргунова (Паршина) Марина Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.06.1982
Сын: Паршин Роман Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.07.2011