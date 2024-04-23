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Пономарёв Александр Петрович

Место рождения

д.Старая Башкарка, Мурзинская волость

Дата рождения

1890

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Пономарёв Пётр Гаврилович

Мать: Пономарёва Дарья Яковлевна

Убили под Верхотурьем, был на стороне белых, богомольный, служил в храме. Похоронен у церкви в Башкарке, слева от входа. Место показал Разум Иванович Пономарев. Раньше слышала от бабушки Зои Ивановны.... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
ратник ополчения 1 разряда призыва 1905 г, жеребъевкой № 244
Смерть
1917
Похороны
Неизвестно

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