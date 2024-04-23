Пономарёв Александр Петрович
Место рожденияд.Старая Башкарка, Мурзинская волость
Дата рождения1890
Дата смерти1917
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Убили под Верхотурьем, был на стороне белых, богомольный, служил в храме. Похоронен у церкви в Башкарке, слева от входа. Место показал Разум Иванович Пономарев. Раньше слышала от бабушки Зои Ивановны.... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
ратник ополчения 1 разряда призыва 1905 г, жеребъевкой № 244
Смерть
1917
Похороны
Неизвестно