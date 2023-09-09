Султанов Ильнар Фанисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.2009
Сын: Султанов Данил Ильнарович
Мать ребёнка: Султанова Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
08.05.2014
Сын: Султанов Руслан Ильнарович
Мать ребёнка: Султанова Дарья Николаевна