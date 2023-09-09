Султанов Ильнар Фанисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Султанов Ильнар Фанисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1986 г.р.

Дети

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Султанова Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
12.11.2009

Сын: Султанов Данил Ильнарович

Мать ребёнка: Султанова Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
08.05.2014

Сын: Султанов Руслан Ильнарович

Мать ребёнка: Султанова Дарья Николаевна

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