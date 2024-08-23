Щукин Петр Афанасьевич С 1812 по 1814 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Щукин Петр Афанасьевич

Место рождения

Ефремово-Зыково, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

С 1812 по 1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1812 по 1814 ст.

Отец: Щукин Афанасий Иванович

Мать: Щукина Пелагея Петровна

Ефремово-Зыково, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
В исповедной ведомости 1837 года возраст указан (24 лет), что дает 1812-1813 год рождения (ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1306, стр. 84). Возраст по Ревизской сказке 18... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щукина Лукерья (Гликерия) Петровна

Место жительства
1830 ст.
Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
В 1830 году переехали в основанную д.Студенцы (д. Студенецкая (Гавриловка) , Новоумировский уезд, Оренбургский г.), что пдтверждается Ревизской сказкой 1834 года (архив Башкортостана, фонд И-138, опис... Показать все
Рождение ребёнка
27.05.1849 ст.

Сын: Щукин Иван Петрович

Мать ребёнка: Щукина Лукерья (Гликерия) Петровна

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1758, стр. 14
Рождение ребёнка
09.11.1851 ст.

Дочь: Щукина Матрона? Петровна

Мать ребёнка: Щукина Лукерья (Гликерия) Петровна

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1827, стр. 90
Рождение ребёнка
03.06.1856 ст.

Дочь: Щукина Елена Петровна

Мать ребёнка: Щукина Лукерья (Гликерия) Петровна

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1996, стр. 20
Смерть
Неизвестно

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