Щукин Петр Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияС 1812 по 1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1812 по 1814 ст.
Отец: Щукин Афанасий Иванович
Мать: Щукина Пелагея Петровна
В исповедной ведомости 1837 года возраст указан (24 лет), что дает 1812-1813 год рождения (ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1306, стр. 84). Возраст по Ревизской сказке 18... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1830 ст.
В 1830 году переехали в основанную д.Студенцы (д. Студенецкая (Гавриловка) , Новоумировский уезд, Оренбургский г.), что пдтверждается Ревизской сказкой 1834 года (архив Башкортостана, фонд И-138, опис... Показать все
Рождение ребёнка
27.05.1849 ст.
Сын: Щукин Иван Петрович
Мать ребёнка: Щукина Лукерья (Гликерия) Петровна
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1758, стр. 14
Рождение ребёнка
09.11.1851 ст.
Дочь: Щукина Матрона? Петровна
Мать ребёнка: Щукина Лукерья (Гликерия) Петровна
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1827, стр. 90
Рождение ребёнка
03.06.1856 ст.
Дочь: Щукина Елена Петровна
Мать ребёнка: Щукина Лукерья (Гликерия) Петровна
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1996, стр. 20
Смерть
Неизвестно