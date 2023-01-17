Садокова Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1871 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1898 ст.
Сын: Садоков Константин Павлович
Отец ребёнка: Садоков Павел Константинович
Рождение ребёнка
11.12.1899 ст.
Дочь: Садокова Нина Павловна
Отец ребёнка: Садоков Павел Константинович
Рождение ребёнка
04.11.1902 ст.
Сын: Садоков Александр Павлович
Отец ребёнка: Садоков Павел Константинович
Рождение ребёнка
01.05.1905 ст.
Дочь: Садокова Антонина Павловна
Отец ребёнка: Садоков Павел Константинович
Рождение ребёнка
27.08.1908 ст.
Отец ребёнка: Садоков Павел Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно