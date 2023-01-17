Садокова Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садокова Анна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1898 ст.

Сын: Садоков Константин Павлович

Отец ребёнка: Садоков Павел Константинович

Воскресенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.12.1899 ст.

Дочь: Садокова Нина Павловна

Отец ребёнка: Садоков Павел Константинович

Воскресенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.11.1902 ст.

Сын: Садоков Александр Павлович

Отец ребёнка: Садоков Павел Константинович

Воскресенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.05.1905 ст.

Дочь: Садокова Антонина Павловна

Отец ребёнка: Садоков Павел Константинович

Воскресенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.08.1908 ст.

Сын: Садоков Сергей Павлович

Отец ребёнка: Садоков Павел Константинович

Воскресенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садоков Павел Константинович

Смерть
Неизвестно
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