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Пешков Виктор Леонидович
Пешков Виктор Леонидович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1953
Пол
Мужской
Отец
Пешков Леонид Христофорович
1924 г.р.
Мать
Пешкова (Лунина) Нина
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Отец:
Пешков Леонид Христофорович
Мать:
Пешкова Нина
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