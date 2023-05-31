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Кузьменко Степан (Стефан) Никитич

Место рождения

Межирич, Дніпропетровська область

Дата рождения

30.12.1885

Дата смерти

21.07.1887

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1885

Отец: Кузьменко Никита Макарович (Макариев)

Мать: Кузьменко Параскева Ивановна

Межирич, Дніпропетровська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9J-MKPH?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A661Q-6YT7&action=view
Крещение
31.12.1885
Межирич, Дніпропетровська область
Восприемники: Григорий Деомидович Кузьменко и Елена Ануфриевна Редькина
Смерть
21.07.1887
Межирич, Дніпропетровська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9J-M22Q?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6617-P7NV&action=view

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