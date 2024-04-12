Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1865 ст.
Бракосочетание
25.01.1893 ст.
Жена: Фекла Федоровна
Афанасьевская церковь 25.01.1893 Юхновщина запасной артиллерийский канонир Дмитрий Васильевич Лыпушева крестьянская дочь Фекла Федоровна по жениху Юхновщина крестьянин Павел Гавриилович по жениху ... Показать все
Рождение ребёнка
09.10.1893 ст.
Сын: Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Фекла Федоровна
Афанасьевская церковь 09.10.1893 Вилина Иван Дмитриевич Вилина отец запасной канонир 23 артиллерийской бригады Дмитрий Васильевич мать жена Фекла Федоровна крестьянин Диомид Федорович крестьянска... Показать все
Рождение ребёнка
18.09.1895 ст.
Сын: Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Фекла Федоровна
Афанасьевская церковь 18.09.1895 Юхновщина Михаил Дмитриевич Юхновщина отец запасной канонир 23 артиллерийской бригады Дмитрий Васильевич мать жена Фекла Федоровна крестьянин Диомид Федорович кресть... Показать все
Рождение ребёнка
27.03.1897 ст.
Сын: Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Фекла Федоровна
Афанасьевская церковь 27.03.1897 Юхновщина Василий Дмитриевич отец запасной рядовой Дмитрий Васильевич мать жена Фекла Федоровна крестьянин Иван Ефимович жена Мария Иосифовна муж Иван Андреевич ... Показать все
Рождение ребёнка
24.07.1898 ст.
Дочь: Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Фекла Федоровна
Афанасьевская церковь 24.07.1898 Юхновщина Анна Дмитриевна Юхновщина отец крестьянин Дмитрий Васильевич мать жена Фекла Федоровна крестьянин Иван Ефимович жена Мария Иосифовна муж Иван Андреевич ... Показать все
Рождение ребёнка
09.12.1899 ст.
Сын: Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Фекла Федоровна
Афанасьевская церковь 09.12.1899 Юхновщина Николай Дмитриевич Юхновщина отец запасной канонир 23 артиллерийской бригады Дмитрий Васильевич мать жена Фекла Федоровна крестьянин Василий Павлович кресть... Показать все
Рождение ребёнка
После 1900
Сын: Васильев-Командин Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Фекла Федоровна
Рождение ребёнка
07.03.1901 ст.
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Фекла Федоровна
Афанасьевская церковь 07.03.1901 Вилина Мария Дмитриевна Вилина отец отец Дмитрий Васильевич Вилина отец крестьянин Фекла Федоровна Вилина крестьянин Иван Ефимович Вилина крестьянская девица Агап... Показать все
Восприемник
29.10.1901 ст.
Афанасьевская церковь 29.10.1901 Вилина Мавра Вилина мать крестьянская девица Агриппина Тимофеевна Вилина запасной артиллерийский бомбардир Дмитрий Васильевич Вилина вдова Мария Давидовна https:/... Показать все
Рождение ребёнка
Около 23.06.1906
Сын: Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Фекла Федоровна
Афанасьевская церковь 23.06.1906 Юхновщина Иван Дмитриевич Юхновщина отец крестьянин Дмитрий Васильевич Юхновщина мать жена Фекла Федоровна Юхновщина крестьянин Стефан Семенович Юхновщина крестья... Показать все
Смерть
Неизвестно