Аким Буним Эфраимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аким Буним Эфраимович

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Место рождения

Галич, город Галич, Костромская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Галич, город Галич, Костромская область
Место жительства
С 1898
Галич, город Галич, Костромская область
Место жительства
По 1976
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
1976
Москва, город федерального значения Москва
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