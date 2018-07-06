Шаихова Алина Маратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаихова Алина Маратовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.2018

Пол

Женский

Отец

1989 г.р.

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.2018

Отец: Шаихов Марат Эдуардович

Мать: Шаихова Диана Владимировна

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