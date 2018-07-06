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Шаихова Алина Маратовна
Шаихова Алина Маратовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.07.2018
Пол
Женский
Отец
Шаихов Марат Эдуардович
1989 г.р.
Мать
Шаихова Диана Владимировна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.2018
Отец:
Шаихов Марат Эдуардович
Мать:
Шаихова Диана Владимировна
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