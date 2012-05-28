Полевая(Тарасова) (Тарасова) Галина Михайловна
Место рожденияп.Рудничный Анжеро-Судженского района Кемеровской Области
Дата рождения07.04.1949
Дата смерти28.05.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.12.1970
Рождение ребёнка
18.12.1971
Отец ребёнка: Тарасов Анатолий Николаевич
Смерть
28.05.2012
Причина смерти: Онкология
Похороны
Неизвестно