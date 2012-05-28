Полевая(Тарасова) (Тарасова) Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полевая(Тарасова) (Тарасова) Галина Михайловна

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Место рождения

п.Рудничный Анжеро-Судженского района Кемеровской Области

Дата рождения

07.04.1949

Дата смерти

28.05.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1947 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.12.1970

Муж: Тарасов Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
18.12.1971

Сын: Тарасов Олег Анатольевич

Отец ребёнка: Тарасов Анатолий Николаевич

Смерть
28.05.2012
Причина смерти: Онкология
Похороны
Неизвестно

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