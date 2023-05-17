Денисова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Денисов Трофим Иванович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Денисова Марья Трофимовна
Отец ребёнка: Денисов Трофим Иванович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Денисова Дарья Трофимовна
Отец ребёнка: Денисов Трофим Иванович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Денисова Ульяна Трофимовна
Отец ребёнка: Денисов Трофим Иванович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Денисова Ирина Трофимовна
Отец ребёнка: Денисов Трофим Иванович
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно