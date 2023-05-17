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Денисова Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Денисов Федор Трофимович

Отец ребёнка: Денисов Трофим Иванович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Денисова Марья Трофимовна

Отец ребёнка: Денисов Трофим Иванович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Денисова Дарья Трофимовна

Отец ребёнка: Денисов Трофим Иванович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Денисова Ульяна Трофимовна

Отец ребёнка: Денисов Трофим Иванович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Денисова Ирина Трофимовна

Отец ребёнка: Денисов Трофим Иванович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Трофим Иванович

Смерть
Неизвестно
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