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Мальцева Алина Константиновна

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Место рождения

Закаменск, Закаменский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

22.06.1963

Дата смерти

01.07.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Закаменск, Закаменский муниципальный район, Республика Бурятия
Образование
26.06.1980
Закаменск, Закаменский муниципальный район, Республика Бурятия
Закончила среднюю школу №2 г. Закаменска Бурятской АССР.
Образование
25.06.1986
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Окончила Новосибирский институт народного хозяйства по специальности "Планирование народного хозяйства".
Рождение ребёнка
14.12.1997

Дочь: Мальцева Александра Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
01.07.2020
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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