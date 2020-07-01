Мальцева Алина Константиновна
Место рождения
Дата рождения22.06.1963
Дата смерти01.07.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
26.06.1980
Закончила среднюю школу №2 г. Закаменска Бурятской АССР.
Образование
25.06.1986
Окончила Новосибирский институт народного хозяйства по специальности "Планирование народного хозяйства".
Рождение ребёнка
14.12.1997
Дочь: Мальцева Александра Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
01.07.2020