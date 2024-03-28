Шумкин Федор Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шумкин Сергей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.06.1904
Дочь: Шумкина Агрипина Федоровна
Мать ребёнка: Шумкина (--) Татьяна Георгиевна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Смерть
Неизвестно