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Шумкин Федор Сергеевич

Место рождения

Кенесары, Бурабайский район, Акмолинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шумкин Сергей

Мать: не указана

Кенесары, Бурабайский район, Акмолинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумкина (--) Татьяна Георгиевна

Рождение ребёнка
11.06.1904

Дочь: Шумкина Агрипина Федоровна

Мать ребёнка: Шумкина (--) Татьяна Георгиевна

МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Смерть
Неизвестно

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