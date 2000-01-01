Денисов Николай Александрович
Место рожденияКинешемский уезд Костромской губернии
Дата рождения1891
Дата смерти25.08.1927
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Кинешемский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1891
Кинешемский уезд Костромской губернии
Смерть
25.08.1927
г. Семипалатинск, Казахстанская ССР