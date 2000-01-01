Денисов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисов Николай Александрович

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Место рождения

Кинешемский уезд Костромской губернии

Дата рождения

1891

Дата смерти

25.08.1927

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Кинешемский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1891
Кинешемский уезд Костромской губернии
Смерть
25.08.1927
г. Семипалатинск, Казахстанская ССР
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