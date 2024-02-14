Шиапов Минхажетдин
Место рожденияд.Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шиаб
Мать: Мингазова Хадича
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шакирэ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шакирэ
Рождение ребёнка
1910
Сын: Мингазов Мисбахтдин
Мать ребёнка: Шакирэ
Смерть
Неизвестно