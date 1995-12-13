Бызова (Репьева) Тамара Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бызова (Репьева) Тамара Семеновна

Место рождения

Село Аскиз

Дата рождения

09.04.1937

Дата смерти

13.12.1995

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1937

Отец: Репьев Семен Антонович

Мать: Репьева Агафья Даниловна

Село Аскиз
Бракосочетание
1958

Муж: Бызов Петр Васильевич

Село Аскиз
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бызов Петр Васильевич

Смерть
13.12.1995
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