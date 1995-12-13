Бызова (Репьева) Тамара Семеновна
Место рожденияСело Аскиз
Дата рождения09.04.1937
Дата смерти13.12.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1937
Отец: Репьев Семен Антонович
Мать: Репьева Агафья Даниловна
Село Аскиз
Бракосочетание
1958
Село Аскиз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бызов Петр Васильевич
Смерть
13.12.1995