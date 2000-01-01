Трефилова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трефилова Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

С 1828 по 1829 г.р.

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1872

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Трефилов Василий

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
15.12.1875

Сын: Трефилов Степан

Отец ребёнка: Трефилов Василий

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
С 1876 по 1877

Сын: Трефилов Иван

Отец ребёнка: Трефилов Василий

Рождение ребёнка
15.01.1881

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Трефилов Василий

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
18.01.1883

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Трефилов Василий

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
02.05.1890

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Трефилов Василий

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трефилов Василий

Смерть
Неизвестно
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