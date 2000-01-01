Трефилова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1872
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Трефилов Василий
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
15.12.1875
Сын: Трефилов Степан
Отец ребёнка: Трефилов Василий
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
С 1876 по 1877
Сын: Трефилов Иван
Отец ребёнка: Трефилов Василий
Рождение ребёнка
15.01.1881
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Трефилов Василий
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
18.01.1883
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Трефилов Василий
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
02.05.1890
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Трефилов Василий
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трефилов Василий
Смерть
Неизвестно