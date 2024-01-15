Балашов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.03.1951
Сын: Балашов Александр Александрович
Мать ребёнка: Шишкина Тамара Макаровна
Калиновка Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балашов Борис Александрович
ДСЗ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балашов Виктор Александрович
Смерть
1918