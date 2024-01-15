Балашов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балашов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1951

Сын: Балашов Александр Александрович

Мать ребёнка: Шишкина Тамара Макаровна

Калиновка Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балашов Борис Александрович

Мать ребёнка: не указана

ДСЗ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балашов Виктор Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1918
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