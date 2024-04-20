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Автономов Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1893 ст.

Отец: Автономов Василий Иванович

Мать: Автономова Ольга Семёновна

Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 337
Крещение
12.05.1893 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Крещён в Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии. Восприемники: Ефремовский мещанин Николай Петров Смирнов; Ефремовского купца Александра Никитина Маскалева жена Устина Косьмина.
Смерть
Неизвестно

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