Автономов Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
12.05.1893 ст.
Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 337
Крещение
12.05.1893 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Крещён в Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии. Восприемники: Ефремовский мещанин Николай Петров Смирнов; Ефремовского купца Александра Никитина Маскалева жена Устина Косьмина.
Смерть
Неизвестно