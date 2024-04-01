Пухова Агафья Андреева
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти07.06.1874 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Андрей Фёдоров
Мать: не указана
Бракосочетание
02.05.1826 ст.
Муж: Пухов Яков Максимов
https://yandex.ru/archive/catalog/1c950e9f-2d01-4fdb-9be2-7f91872d7430/15?center=3458+2925
Рождение ребёнка
13.02.1830
Дочь: Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Пухов Яков Максимов
Фатеево, Павловский Посад, Московская область
https://yandex.ru/archive/catalog/8b0eb79e-179d-4286-ae7b-573d8a69a497/28?center=846+432
Рождение ребёнка
1842
Сын: Пухов Феодор Яковлев
Отец ребёнка: Пухов Яков Максимов
https://yandex.ru/archive/catalog/a3654c39-1246-420e-9be2-ee36eac51817/28?center=1382+3538
Смерть
07.06.1874 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/1b3d53e6-35d7-412b-b270-546559c072e4/245?center=1647+1322