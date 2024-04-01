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Пухова Агафья Андреева

Место рождения

Бывалино, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

07.06.1874 ст.

Пол

Женский

Отец

1756 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Андрей Фёдоров

Мать: не указана

Бывалино, Павловский Посад, Московская область
Бракосочетание
02.05.1826 ст.

Муж: Пухов Яков Максимов

https://yandex.ru/archive/catalog/1c950e9f-2d01-4fdb-9be2-7f91872d7430/15?center=3458+2925
Рождение ребёнка
13.02.1830

Дочь: Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Пухов Яков Максимов

Фатеево, Павловский Посад, Московская область
https://yandex.ru/archive/catalog/8b0eb79e-179d-4286-ae7b-573d8a69a497/28?center=846+432
Рождение ребёнка
1842

Сын: Пухов Феодор Яковлев

Отец ребёнка: Пухов Яков Максимов

https://yandex.ru/archive/catalog/a3654c39-1246-420e-9be2-ee36eac51817/28?center=1382+3538
Смерть
07.06.1874 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/1b3d53e6-35d7-412b-b270-546559c072e4/245?center=1647+1322

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