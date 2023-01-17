Сасакин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сасакин Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сасакин Тимофей

Мать: ?

Рождение ребёнка
11.10.1894

Сын: Сасакин Филипп

Мать ребёнка: Параскева

Рогожка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Девяткина Анастасия

Мать ребёнка: Параскева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сасакин Петр

Мать ребёнка: Параскева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сасакин Александр

Мать ребёнка: Параскева

Смерть
Неизвестно
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