Сасакин Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сасакин Тимофей
Мать: ?
Рождение ребёнка
11.10.1894
Сын: Сасакин Филипп
Мать ребёнка: Параскева
Рогожка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Девяткина Анастасия
Мать ребёнка: Параскева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сасакин Петр
Мать ребёнка: Параскева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сасакин Александр
Мать ребёнка: Параскева
Смерть
Неизвестно