Киселев Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
1952
Сын: Киселев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Киселева Валентина Петровна
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Ольга Александровна
Мать ребёнка: Киселева Валентина Петровна
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Федотова Людмила Александровна
Мать ребёнка: Киселева Валентина Петровна
Смерть
2010