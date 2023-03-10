Киселев Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Киселев Михаил Семенович

Мать: Киселева Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1952

Сын: Киселев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Киселева Валентина Петровна

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Ольга Александровна

Мать ребёнка: Киселева Валентина Петровна

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Федотова Людмила Александровна

Мать ребёнка: Киселева Валентина Петровна

Смерть
2010
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