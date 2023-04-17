Ряхлова (Станишевская) Мария Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ряхлова (Станишевская) Мария Станиславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

04.10.1909

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Станишевский Станислав

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ряхлова) Ульяна

Отец ребёнка: Ряхлов Стефан Маркович

Рождение ребёнка
04.01.1895

Дочь: Байкалова (Ряхлова) Фёкла

Отец ребёнка: Ряхлов Стефан Маркович

Рождение ребёнка
07.07.1904

Дочь: Кривоногова (Ряхлова) Анна Стефановна

Отец ребёнка: Ряхлов Стефан Маркович

Копёны, Хакасский округ, Сибирский край
Смерть
04.10.1909
Копёны, Хакасский округ, Сибирский край
Причина смерти: тиф

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