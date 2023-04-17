Ряхлова (Станишевская) Мария Станиславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти04.10.1909
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Станишевский Станислав
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ряхлова) Ульяна
Отец ребёнка: Ряхлов Стефан Маркович
Рождение ребёнка
04.01.1895
Дочь: Байкалова (Ряхлова) Фёкла
Отец ребёнка: Ряхлов Стефан Маркович
Рождение ребёнка
07.07.1904
Дочь: Кривоногова (Ряхлова) Анна Стефановна
Отец ребёнка: Ряхлов Стефан Маркович
Смерть
04.10.1909
Причина смерти: тиф