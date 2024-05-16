Манкевич (Жгировская) Тамара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Манкевич Иван
Рождение ребёнка
1953
Дочь: (Манкевич) Татьяна
Отец ребёнка: Манкевич Иван
Рождение ребёнка
31.07.1956
Дочь: Козакова (Манкевич) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Манкевич Иван
Рождение ребёнка
1959
Сын: Манкевич Николай
Отец ребёнка: Манкевич Иван
Смерть
2005
Похороны
Неизвестно
Дергаи, Минский район, Минская область