Манкевич (Жгировская) Тамара Ивановна 1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Манкевич (Жгировская) Тамара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Жгировский Иван Ипполитович

Мать: Жгировская (Гриб) Антонина Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манкевич Иван

Рождение ребёнка
1953

Дочь: (Манкевич) Татьяна

Отец ребёнка: Манкевич Иван

Рождение ребёнка
31.07.1956

Дочь: Козакова (Манкевич) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Манкевич Иван

Рождение ребёнка
1959

Сын: Манкевич Николай

Отец ребёнка: Манкевич Иван

Смерть
2005
Похороны
Неизвестно
Дергаи, Минский район, Минская область

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