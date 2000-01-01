Селищева Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селищева Валентина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1931

Отец: Селищев Михаил

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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