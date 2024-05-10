Буткевич Марк (Мордхо) Абрамович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Буткевич Марк (Мордхо) Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Хейсина (Буткевич) Рива Марковна (Мордховна)

Мать ребёнка: не указана

Дата рождения вычислена из записи о браке.
Смерть
Неизвестно

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