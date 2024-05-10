Буткевич Марк (Мордхо) Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Хейсина (Буткевич) Рива Марковна (Мордховна)
Мать ребёнка: не указана
Дата рождения вычислена из записи о браке.
Смерть
Неизвестно