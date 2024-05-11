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Женский

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ДИ
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Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Борис Тимофеевич

Отец ребёнка: Киселев Тимофей Петрович

Горскино Касьминской волости Томской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киселев Тимофей Петрович

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Браковская (Киселева) Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Киселев Тимофей Петрович

Михеи, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

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