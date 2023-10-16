Кузякина (Смирнова) Мария Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузякина (Смирнова) Мария Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Захар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1926

Дочь: Половинкина Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Кузякин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Кузякин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузякин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Кузякин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузякин Николай

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