Кузякина (Смирнова) Мария Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смирнов Захар
Рождение ребёнка
04.12.1926
Дочь: Половинкина Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Кузякин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Кузякин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузякин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Кузякин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузякин Николай