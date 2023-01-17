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Волохов Александр Петрович

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Место рождения

Коломенское, Нагатинская волость, Московский уезд

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Волохов Петр Максимович

Мать: Волохова Елена Николаевна

Коломенское, Нагатинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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