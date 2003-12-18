Лавринюк Елена Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лавринюк Леонтий Степанович
Мать: Полина Васильевна
Рождение ребёнка
15.03.1992
Сын: Сологубов Роман Александрович
Отец ребёнка: Сологубов Александр
Рождение ребёнка
18.12.2003
Сын: Сологубов Максим Александрович
Отец ребёнка: Сологубов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сологубов Александр