Лавринюк Елена Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавринюк Елена Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лавринюк Леонтий Степанович

Мать: Полина Васильевна

Рождение ребёнка
15.03.1992

Сын: Сологубов Роман Александрович

Отец ребёнка: Сологубов Александр

Рождение ребёнка
18.12.2003

Сын: Сологубов Максим Александрович

Отец ребёнка: Сологубов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сологубов Александр

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