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Сухоруков Александр Алексеевич

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

05.12.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1959

Отец: не указан

Мать: Сухорукова Вера Фёдоровна

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
13.06.1981

Жена: Сухорукова Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
23.03.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сухорукова Валентина Алексеевна

Искитим, город Искитим, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.03.1985

Сын: Сухоруков Денис Александрович

Мать ребёнка: Сухорукова Валентина Алексеевна

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