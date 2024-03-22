Сухоруков Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения05.12.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1959
Бракосочетание
13.06.1981
Рождение ребёнка
23.03.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сухорукова Валентина Алексеевна
Искитим, город Искитим, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.03.1985
Сын: Сухоруков Денис Александрович
Мать ребёнка: Сухорукова Валентина Алексеевна