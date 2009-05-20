Калмыкова Иван Никифорович (Николаевич)
Место рождения
Дата рождения13.02.1926
Дата смерти20.05.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1926
Рождение ребёнка
13.02.1960
Сын: Калмыков Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Калмыкова Зинаида Андреевна
Рождение ребёнка
Дочь: Калиыкова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Калмыкова Зинаида Андреевна
Рождение ребёнка
Дочь: Калмыкова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Калмыкова Зинаида Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.05.2009