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Калмыкова Иван Никифорович (Николаевич)

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Место рождения

Парфёново, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

13.02.1926

Дата смерти

20.05.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1926

Отец: Колмаков Никифор Терентьевич

Мать: Калмыкова Фекла Ивановна

Парфёново, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.02.1960

Сын: Калмыков Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Калмыкова Зинаида Андреевна

Жетыген, Илийский район, Алматинская область
Рождение ребёнка

Дочь: Калиыкова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Калмыкова Зинаида Андреевна

Рождение ребёнка

Дочь: Калмыкова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Калмыкова Зинаида Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калмыкова Зинаида Андреевна

Жетыген, Илийский район, Алматинская область
Смерть
20.05.2009
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