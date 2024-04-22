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Ульянов Ермил Петрович

Место рождения

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1815

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Ульянов Петр Варфоломеевич

Мать: Ульянова Алёна/Елена Дмитриевна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
06.09.1841

Дочь: Анна Ермиловна

Мать ребёнка: Ульянова Наталья Борисовна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
22.04.1844 ст.

Сын: Ульянов Николай Ермилович

Мать ребёнка: Ульянова Наталья Борисовна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
13.08.1846 ст.

Сын: Ульянов Иван Ермилович

Мать ребёнка: Ульянова Наталья Борисовна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Ульянов Лаврентий Ермилович

Мать ребёнка: Ульянова Наталья Борисовна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
20.10.1849 ст.

Дочь: Прасковья Ермиловна

Мать ребёнка: Ульянова Наталья Борисовна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
24.09.1851 ст.

Сын: Ульянов Иван Ермилович

Мать ребёнка: Ульянова Наталья Борисовна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
24.04.1855 ст.

Сын: Ульянов Николай Ермилович

Мать ребёнка: Ульянова Наталья Борисовна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульянова Наталья Борисовна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Смерть
1855
Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
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