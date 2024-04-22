Ульянов Ермил Петрович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Рождение ребёнка
06.09.1841
Дочь: Анна Ермиловна
Мать ребёнка: Ульянова Наталья Борисовна
Рождение ребёнка
22.04.1844 ст.
Сын: Ульянов Николай Ермилович
Мать ребёнка: Ульянова Наталья Борисовна
Рождение ребёнка
13.08.1846 ст.
Мать ребёнка: Ульянова Наталья Борисовна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Ульянов Лаврентий Ермилович
Мать ребёнка: Ульянова Наталья Борисовна
Рождение ребёнка
20.10.1849 ст.
Дочь: Прасковья Ермиловна
Мать ребёнка: Ульянова Наталья Борисовна
Рождение ребёнка
24.09.1851 ст.
Мать ребёнка: Ульянова Наталья Борисовна
Рождение ребёнка
24.04.1855 ст.
Сын: Ульянов Николай Ермилович
Мать ребёнка: Ульянова Наталья Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1855