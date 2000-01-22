Кокорева (Миронова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1915
Дата смерти22.01.2000
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1915
Отец: Миронов Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокорев Анатолий
Отец ребёнка: Кокорев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокорев Александр
Отец ребёнка: Кокорев Василий
Рождение ребёнка
09.01.1941
Сын: Кокорев Николай
Отец ребёнка: Кокорев Василий
Рождение ребёнка
1943
Рождение ребёнка
11.07.1946
Сын: Кокорев Петр
Отец ребёнка: Кокорев Василий
Рождение ребёнка
18.02.1956
Смерть
22.01.2000