Кокорева (Миронова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорева (Миронова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1915

Дата смерти

22.01.2000

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1941 г.р.
Скрыто настройками приватности
1946 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1915

Отец: Миронов Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокорев Анатолий

Отец ребёнка: Кокорев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кокорев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокорев Александр

Отец ребёнка: Кокорев Василий

Рождение ребёнка
09.01.1941

Сын: Кокорев Николай

Отец ребёнка: Кокорев Василий

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кокорев Василий

Кривозерье, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
11.07.1946

Сын: Кокорев Петр

Отец ребёнка: Кокорев Василий

Кривозерье, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
18.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кокорев Василий

Кривозерье, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
22.01.2000

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