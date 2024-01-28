Шиверских (Занаратова) Матрона Ильинична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Подкаменная ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №258, стр. 51
Бракосочетание
20.01.1809 ст.
Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №258, стр. 51
Смерть
Неизвестно