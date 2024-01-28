Шиверских (Занаратова) Матрона Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиверских (Занаратова) Матрона Ильинична

Место рождения

Усть-Уда, Иркутский округ, Сибирский край

Дата рождения

Около 1781 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1763 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Уда, Иркутский округ, Сибирский край
д. Подкаменная ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №258, стр. 51
Бракосочетание
20.01.1809 ст.

Муж: Шиверских Тимофей Алексеевич

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №258, стр. 51
Смерть
Неизвестно

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