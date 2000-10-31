Кожаева Валерия Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожаева Валерия Валерьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.2000

Пол

Женский

Отец

1977 г.р.

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.2000

Отец: Кожаев Валерий Михайлович

Мать: Кожаева Ольга Викторовна

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