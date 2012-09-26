Пикулик Альбертина(Дина) Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1928
Дата смерти26.09.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1956
Сын: Пикулик Игорь Владимирович
Отец ребёнка: Пикулик Владимир Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.09.2012
Похоронена: Петрозаводск, Сулажгорское кладбище, участок №2