Пикулик Альбертина(Дина) Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пикулик Альбертина(Дина) Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1928

Дата смерти

26.09.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1956

Сын: Пикулик Игорь Владимирович

Отец ребёнка: Пикулик Владимир Владимирович

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пикулик Владимир Владимирович

Смерть
26.09.2012
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Похоронена: Петрозаводск, Сулажгорское кладбище, участок №2
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