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Слободчук Павел Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.01.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Слободчуков Пётр Андреевич

Мать: Слободчукова (Лакурина) Ульяна (Иулиания) Михайловна

Военная служба
С 14.04.1916 по 19.04.1916 ст.
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Род войск: 56-й пехотный Житомирский полк Воинское звание: рядовой -: Сердцебиение
Бракосочетание
До 1940

Жена: Слободчук Ирина Иосиповна

Рождение ребёнка
05.12.1940

Дочь: Слободчук (Слободчук) Валентина Павловна

Мать ребёнка: Слободчук Ирина Иосиповна

Рождение ребёнка
18.03.1944

Сын: Слободчук Виктор Павлович

Мать ребёнка: Слободчук Ирина Иосиповна

Рождение ребёнка
02.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Слободчук Ирина Иосиповна

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Слободчук Ирина Иосиповна

Смерть
14.01.1970

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