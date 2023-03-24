Слободчук Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.01.1970
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Военная служба
С 14.04.1916 по 19.04.1916 ст.
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Род войск: 56-й пехотный Житомирский полк Воинское звание: рядовой -: Сердцебиение
Бракосочетание
До 1940
Рождение ребёнка
05.12.1940
Дочь: Слободчук (Слободчук) Валентина Павловна
Мать ребёнка: Слободчук Ирина Иосиповна
Рождение ребёнка
18.03.1944
Сын: Слободчук Виктор Павлович
Мать ребёнка: Слободчук Ирина Иосиповна
Рождение ребёнка
02.05.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Слободчук Ирина Иосиповна
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Слободчук Ирина Иосиповна
Смерть
14.01.1970